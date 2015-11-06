Порошенко пообещал сделать все, чтобы Украина получила безвизовый режим c ЕС

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал еще одну встречу с народными депутатами и пообещал сделать все, чтобы проекты законов, необходимых для либерализации визового режима с Европейским Союзом, были проголосованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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"Вчера был предпоследний день, последний день будет во вторник (10 ноября). У меня будет с ними, с народными депутатами, еще одна встреча. Я буду все делать, чтобы страна получила безвизовый режим", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября парламент не смог принять ряд законопроектов по либерализации визового режима с ЕС.

Ранее Порошенко заявлял, что народные депутаты должны до 9 ноября рассмотреть и поддержать этот пакет законопроектов. По его словам, 9 ноября оценочная миссия Евросоюза должна сделать свой отчет относительно выполнения Украиной своих обязательств в рамках Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.