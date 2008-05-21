Портнов уверен, что запроторит Балогу в СИЗО

И.о. председателя Фонда госимущества Андрей Портнов подал три ходатайства в рамках уголовных дел, возбужденных генпрокуратурой против представителей ФГИ и госказначейства.

Об этом Портнов сообщил "Украинской правде" в среду.

В частности, по его словам, одно из представленных ходатайств касается "обстоятельств предоставления поручений президентом генеральному прокурору и давлению на генпрокурора относительно возбуждения дел против представителей госказначейства и ФГИ".

Портнов также отметил, что в рамках проверки по этому ходатайству должен быть допрошен глава секретариата президента Виктор Балога, "поскольку согласно КПК следственный должен проверить все версии".

Отвечая на вопрос о том, что Балога считает его кандидатуру на должность главы ФГИ непроходимой, а также о том, что НУНС не поддержит его, Портнов сказал:

"Не имеет значения, найдет ли Верховная Рада для Портнова голоса. Главное – с какого места будет происходить потявкивание Балоги: из секретариата президента, или из следственного изолятора, куда мы его обязательно поместим", - сказал Портнов.