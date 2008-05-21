Балога объясняет, что вывело из себя Тимошенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА убежден, что настойчивое "проталкивание" премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА на должность председателя Фонда государственного имущества, "его агрессивно-нахальное, грубое поведение и неприличная, преисполненная злобы и цинизма риторика" не оставляют никакого шанса на утверждение этой кандидатуры в Верховной Раде.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сказал В.БАЛОГА, "избранная тактика рейдерского захвата ФГИУ провалилась, потерпело фиаско явно корыстное стремление руководства правительства как можно быстрее, необдуманно пустить с молотка стратегический для экономики страны Одесский припортовый завод". По его словам, после последнего решения Совета национальной безопасности и обороны относительно Фонда и ОПЗ "всему обществу стало ясно, что за упорными попытками Ю.ТИМОШЕНКО силой втиснуть А.ПОРТНОВА в кресло руководителя ФГИУ стоит не беспокойство о перспективных интересах развития государства, а конъюнктурные расчеты для достижения близких популистских целей".

"Конечно, - констатирует В.БАЛОГА, - премьер и ее протеже очень недовольны и раздражены тем, что атака на Фонд быстро захлебнулась". В ответ, по словам главы президентского Секретариата, "была развернута кампания контробвинений, в которых правды не больше, чем в легитимности назначения А.ПОРТНОВА исполняющим обязанности председателя ФГИУ".

«Самое употребляемое слово - коррупция. Его лепят настолько некстати, что нивелировали до полного разочарования общественности в антикоррупционных намерениях правительства. Стоит отметить, что все обвинения в коррупции, которые раздаются из уст Ю.ТИМОШЕНКО или депутатов из ее политической силы, ничем не подкреплены и являются бездоказательными. Даже БЮТ публично признал, что Генеральная прокуратура не выявила ни одного коррупционного преступления. Иногда «обличительные заявления» - это прямая клевета, за которую их авторы не несут никакой ответственности, потому что прикрыты депутатской неприкосновенностью, которую когда-то так пылко хотели отменить, но почему-то забыли», - заявил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что "вызывающее" поведение БЮТ и ее лидера относительно Фонда госимущества вызвало справедливый протест другого партнера по демократической коалиции - блока «Наша Украина - Народная самооборона». По крайней мере, по словам В.БАЛОГИ, депутаты-нашеукраинцы считают категорически невозможным поддержать утверждение председателем ФГИУ человека, который "ради этого пошел на грубые оскорбления Президента Виктора ЮЩЕНКО".

«Депутаты из партии, почетным председателем которой является действующий глава государства, не потеряли ни совести, ни политической памяти. На их голоса «за» А.ПОРТНОВА даже не стоит рассчитывать», - сказал он.

В то же время В.БАЛОГА сообщил, что для обеспечения положительного решения Верховной Рады относительно А.ПОРТНОВА БЮТ активно ищет сообщников во фракциях, которые не входят в большинство, в первую очередь коммунистов. Вероятность того, что они отдадут все свои голоса за указанную кандидатуру, минимальна. «Однако если так произойдет, то заверения Ю.ТИМОШЕНКО в верности демократической коалиции сразу же развеются, как утренний туман», - сказал глава Секретариата Президента.