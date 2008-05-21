Сразу пять кандидатов в мэры Киева сошли с дистанции

Пять кандидатов на должность Киевского городского головы снялись с избирательной гонки: Богдан КОВТОНЮК, Константин ЖОЛЬ, Владимир ГОШОВСКИЙ, Юрий КЛЮЧИНСКИЙ и Анатолий ВАСИЛЕНКО.

Все они шли на выборы как самовыдвиженцы.

Как сообщил УНИАН секретарь Киевской городской территориальной избирательной комиссии Юрий ЛОЗОВСКИЙ, 20 мая поздним вечером на заседании комиссии были приняты решения об отмене регистрации этих кандидатов в связи с их заявлениями об отказе баллотироваться.

Ю.ЛОЗОВСКИЙ также сообщил, что в избирательном бюллетене на фамилиях указанных кандидатов будет стоять штамп «выбыл».

По словам Ю.ЛОЗОВСКОГО, в теризбирком поступило также заявление об отказе от участия в выборах мэра столицы от Виктора МУДРЫКА (самовыдвиженец).

Но, как сказал секретарь комиссии, это заявление оставили без рассмотрения, поскольку оно написано в срок, выходящий за рамки возможного снятия с избирательной гонки, а именно - 20 мая (подача заявлений на снятие своей кандидатуры ограничена сроком в 5 дней до дня выборов, то есть до 20 мая - УНИАН). Фамилия этого кандидата не будет проштампована в бюллетене и за него можно голосовать. Ю.ЛОЗОВСКИЙ отметил, что такие случаи уже были.

Выборы Киевского городского головы и депутатов Киевсовета состоятся 25 мая.

Для участия в выборах мэра было зарегистровано 79 кандидатов, из них в избирательном бюллетене осталось 69.