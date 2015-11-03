Суд впервые заслушал показания потерпевших в деле против Кернеса

Александр Кутятин и Сергей Ряполов, которые, по версии следствия, в январе 2014 года были похищены охраной мэра Харькова и подверглись пыткам и избиениям, рассказали о деталях произошедшего, передает ZN.ua.

"Ряполову нанес удар Геннадий Кернес. После удара у Сергея пошла кровь из носа. Кернес пригрозил расправой, если он испачкает ковролин", − заявил в суде потерпевший Кутятин.

Заседание продолжалось три часа. Кроме допроса потерпевших суд рассматривал жалобы защиты Кернеса, которая, в частности, требовала присутствия на заседании всех 19 прокуроров, ведущих уголовное производство. Суд отклонил ходатайства адвокатов харьковского мэра.

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Помимо этого, Кернес продолжает настаивать на участии в судебных заседаниях министра внутренних дел Арсена Авакова.

Прокуратура и потерпевшие считают ходатайства защиты Кернеса необоснованными и подозревают адвокатов в намеренном затягивании судебного процесса.

"Переливали из пустого в порожнее, в результате чего мы потеряли более двух часов", − подчеркнул прокурор Александр Ганилов.

Потерпевшие, в свою очередь, настроены решительно и намерены участвовать в судебных заседаниях до логического завершения процесса.

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"Я готов и два-три года ездить на заседания, давать показания и отвечать на вопросы", − отметил потерпевший Ряполов.

Раніше УНІАН повідомляв, що харківському міському голові Геннадію Кернесу та його охоронцям оголосили обвинувачення.