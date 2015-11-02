Доний о повестках в Раде: Почему депутаты Порошенко знают "тайны следствия"

Председатель Центра исследований политических ценностей, председатель творческого объединения "Последняя баррикада" Александр Доний удивлен, что же за "тайна следствия", когда депутат от партии Петра Порошенко знает, кому планируют приносить повестки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"А теперь предположение: учитывая то, что всю политику Петр Порошенко конвертирует в деньги, можно ожидать, независимо, кого показательно посадят за эти дни, остальные супербогачи понесут на Банковую миллионы долларов откупных. Если бы хотели посадить преступников-соратников Януковича, то очевидно, что это можно было сделать сразу после Майдана. Зато время от времени кому-то приносят повестки, кого-то "случайно" выпускают из страны (например, Клюева), и в это время доходы растут лишь у одного олигарха - журналисты делают расследования, что единственный кто из супербогачей в стране нарастил состояние - это Петр Порошенко", - заявил Доний.

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Как сообщал УНИАН, начальник отдела Главного следственного управления МВД Василий Смих сегодня на Согласительном совете парламента заявил о намерениивручить повестку народному депутату от «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому.

Позже в МВД сообщили, что Новинский готов предоставить следствию необходимые показания в рамках расследования дела о конфликте бенефициаров торговой сети «Амстор».

В свою очередь Шокин сообщил, что народным депутатам от «Оппозиционного блока» Александру Вилкулу и Наталье Королевской присланы повестки на допрос в Генеральной прокуратуре на 5 ноября.