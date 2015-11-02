Шокин уверяет, что Вилкулу и Королевской отправлены повестки на допрос в Генпрокуратуру
15:45, 02 ноября 2015Политика
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Народным депутатам от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Наталье Королевской отправлены повестки на допрос в Генеральную прокуратуру на 5 ноября.
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин на брифинге в Киеве.
По его словам, сегодня в Верховной Раде "была попытка вызвать на допрос нескольких представителей "Оппозиционного блока" - это Вилкул, Королевская и Новинский".
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Кроме того, сказал Шокин, "были отправлены повестки на четверг, 5 ноября, о вызове этих людей в Генпрокуратуру. Я имею в виду господина Вилкула и госпожу Королевскую".
Как сообщал УНИАН, Королевская заявила, что находится в Киеве в своей депутатской приемной и ничего о повестке не знает.
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