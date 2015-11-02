Королевская уверяет, что никуда не убегала и о повестке ничего не знает

Народный депутат Украины Наталия Королевская находится в Киеве в своей депутатской приемной и ничего о повестке не знает.

Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде".

"Я сейчас нахожусь в Киеве в своей депутатской приемной. О повестке ничего не знаю. Я готова к сотрудничеству", - сказала Королевская. Она уточнила, что дважды получала повестки на допрос, в частности по делу о финансировании боевиков на Донбассе, и дважды являлась к следователю. Последний раз, как отметила Королевская, это было зимой этого года.

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"Я ходила на допросы к следователю, и никаких вопросов больше не возникало", - отметила она.

Во вторник она намерена прийти на заседание Верховной Рады.

Как известно, в понедельник следователи ГПУ и МВД на согласительном совете парламента хотели вручить повестку депутату от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому. Как сообщил нардеп Юрий Луценко, повестки принесли также Наталии Королевской и Александру Вилкула.

В январе сообщалось, что ГПУ возбудила дело за финансирование боевиков на Донбассе, на причастность проверяют Королевскую.