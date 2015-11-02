На Донетчине военный получил 14 лет за расстрел таксиста, который вез его к месту дислокации

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что во время судебного разбирательства была полностью доказана вина военнослужащего одной из воинских частей в зоне АТО, который в ноябре 2014 года вместе со своим коллегой решил убить водителя такси, которого они считали сепаратистом.

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Передвигаясь в автомобиле под управлением потерпевшего в сторону поселка Пески, где они несли службу, военные попросили остановить машину. Когда один из них вышел на дорогу, другой из автомата произвел не менее 4 выстрелов в голову водителю такси. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

После совершения преступления военнослужащие решили завладеть транспортным средством убитого и приехали на нем к месту дислокации.

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Красноармейский городской суд полностью поддержал позицию государственного обвинения и приговорил 36-летнего военнослужащего к 14 годам лишения свободы за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса. Также суд обязал убийцу выплатить 250 тысяч гривень родственникам потерпевшего.

В настоящее время местонахождение второго военнослужащего не установлено, он находится в розыске.