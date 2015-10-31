Возвращение к политическим репрессиям ведет к краху государственности - "Самопомощь"

«В то время, когда враги украинской государственности не несут никакой ответственности, правоохранительные органы продолжают аресты десятков добровольцев и волонтеров, ставших на защиту Украины в войне за независимость», - говорится в заявлении партии.

«Мы категорически против выборочного правосудия. Когда Корбан занимался бизнесом, его арестовывали, он оказался за решеткой после того, как стал членом политической партии, выступала с резкой критикой действий президента», - отмечают в «Самопомощи».

«Самопомощь» требует от президента Украины, премьер-министра, коллег из парламента немедленно уволить генерального прокурора и обеспечить назначение независимого преемника, который «начнет осуществлять правосудие по отношению ко всем коррупционерам и предателям Украины".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, руководителей Фонда обороны страны Павла и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата Украины, члена политсовета партии «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам политика, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.