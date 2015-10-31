Власть боится победы во втором туре выборов Филатова и успеха партии УКРОП - политолог

Об этом он заявил в своем комментарии газете "День".

"Я считаю, что задержание лидера партии «УКРОП» напрямую связано с избирательным процессом. В Украине такого давно уже не было, чтобы правоохранительные органы обыскивали партийные штабы во время избирательной кампании. Думаю, что это просто позор. Это уже не игры политтехнологов, а действия нашей власти, причем, возможно, не очень законные", - считает политолог.

"Даже если Геннадию Корбану выдвигают обвинения не связанные с выборами, которые касаются работы благотворительного фонда или иные эпизоды периода, когда он работал заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, то все равно сам по себе напрашивается вопрос: а почему это происходит именно сейчас – во время избирательной кампании, когда идет подсчет голосов?", - заявил Шулика.

"Кроме того, известно, что сам Корбан принимал участие в выборах городского головы Киева, но почему-то идут обыски и в Днепропетровске, где баллотируется Борис Филатов. Все это наводит на мысль о том, что власть, как минимум, боится победы во втором туре выборов Бориса Филатова и успеха партии «УКРОП» на местных выборах вообще", - подчеркнул политолог.