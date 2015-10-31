В Одессе правоохранители не могут изъять протоколы для проверки из-за саботажа членов избиркома - Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили написал на своей странице Facebook.

«Вчера прокуратура области обратилась в суд за разрешением выемки избирательных протоколов, чтобы установить возможные фальсификации. Во время этого процесса в суде и прокуратуре внезапно выключи свет. Несмотря на это, суд все равно принял решение. Узнав об этом, все члены городской комиссии закрыли здание и разбежались по домам. Сейчас их собирают по одному, чтобы исполнить судебное решение», - написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Одесская городская избирательная комиссия вечером 27 октября зарегистрировала Геннадия Труханова мэром Одессы. Так, согласно результатам 100% подсчитанных протоколов, в голосовании на выборах мера Одессы приняли участие 264 тыс. 76 человек. За Труханова проголосовали 138 тыс. 865 избирателей, что составляет 52,58%, за Александра Боровика – 66 тыс. 482 человек (25,18%), за Эдуарда Гурвица — 22 тыс. 475 человек (8,51%) , за Сергея Кивалова — 14 тыс. 865 (5,62), за Светлану Фабрикант — 8 тыс. 174 (3,1%). Глава Одесской ОГА Саакашвили 27 октября заявил, что на выборах городского головы Одессы была допущена массовая фальсификация в пользу действующего мэра Труханова.