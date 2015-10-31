Партия "УКРОП": Давление со стороны власти происходит из-за нашего успеха на выборах, которого никто не ожидал

Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Член политсовета партии отметил, что обыски в партийных офисах и у активистов со стороны правоохранителей происходят с полным нарушением действующего законодательства.

"Мы знали и предполагали, что такое возможно, потому что это не впервые. Проблемы начались еще летом, даже при регистрации партии" УКРОП (в Министерстве юстиции) ", - заявил Борисенко.

Читайте такжеВ "УКРОПЕ" заявляют, что обыски и аресты активистов партии проходят также в Запорожье, Харькове и Киеве

Он отметил, что Минюстом нарушались все нормы.

"Документы удавалось с опозданием. Это влияло на наше участие в этом процессе", - добавил член политсовета партии.

По словам Борисенко, никто не ожидал, что партия получит такие результаты на местных выборах. По его данным, партия прошла по меньшей мере до 15 областных советах и сотни городских и районных советов.

"Поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит, это является прямым давлением на нашу политическую партию из-за нашего политического успеха на этих выборах", - заявил Борисенко.

Читайте такжеУ Порошенко не видят никакой политики в репрессиях против Корбана, волонтеров и УКРОПа

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, руководителей Фонда обороны страны Павла и Натальи Хазанів, а также в общественной приемной народного депутата Украины, члена политсовета партии «УКРОП» Бориса Филатова.

По словам политика, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.