В ночном клубе в Румынии произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издания hotnews.ro.

Сейчас известно как минимум о 26 погибших и еще 140 раненых. Отмечается, что причины взрыва пока неизвестны.

По информации местных СМИ, в заведении проходила презентация альбома музыкальной группы и там было запланировано пиротехническое шоу.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Президент Румынии Клаус Лоханис сообщил, что он "шокирован и глубоко огорчен" этой новостью, добавляет CNN. "Это очень грустный момент для всех нас, для нашей нации и для меня лично", - отметил он.