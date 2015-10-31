В ночном клубе в Румынии произошел взрыв, есть жертвы
00:53, 31 октября 2015Политика
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30 октября вечером в одном из ночных клубов столицы Румынии – Бухареста – прогремел взрыв.
Причины взрыва пока неизвестны / twitter.com/AntonyBushfield
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издания hotnews.ro.
Сейчас известно как минимум о 26 погибших и еще 140 раненых. Отмечается, что причины взрыва пока неизвестны.
По информации местных СМИ, в заведении проходила презентация альбома музыкальной группы и там было запланировано пиротехническое шоу.
Другие подробности инцидента пока не сообщаются.
В заведении проходила презентация альбома музыкальной группы / twitter.com/CapaMagENG
Президент Румынии Клаус Лоханис сообщил, что он "шокирован и глубоко огорчен" этой новостью, добавляет CNN. "Это очень грустный момент для всех нас, для нашей нации и для меня лично", - отметил он.
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