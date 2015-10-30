Защита директора Библиотеки украинской литературы в Москве требует её немедленного освобождения

Об этом УНИАН сообщил её адвокат Евгений Смирнов.

"Обратились к следователю с ходатайством о немедленном освобождении Шариной", - сказал Смирнов.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Библиотеку украинской литературы в Москве заблокировал ОМОН.

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Шарина сообщила, что обыск прошел и у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъяты оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и в абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов. Как подчеркнула Шарина, изъят также детский журнал "Барвинок", поскольку там "увидели флаг "Правого сектора".

29 октября в Следственном комитете РФ заявили, что намерены ходатайствовать об аресте Шариной за «возбуждение национальной ненависти и вражды».

Сама Шарина сообщила, что ее задержали по доносу бывшего сотрудника библиотеки Сергея Сокурова.