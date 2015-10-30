В Москве хотят расформировать Библиотеку украинской литературы

Об этом сообщает издание MEDUZA .

По словам Крикуненко, сотрудники библиотеки узнали о задержании из средств массовой информации.

"Следователи пробыли в помещении библиотеки до 21:00 и ушли через черный вход. Наталью Шарину они забрали с собой. Якобы одному и них еще надо было поговорить с ней - так они сказали. Понятно, что это - уловка. Поговорить они хотели - как будто за целый день не наговорились. Про суд по мере пресечения я еще пока ничего не знаю, а нас всех вызвали на допрос в пятницу. Меня и остальных - и бухгалтера, и замдиректора по АХЧ. Всех-всех", - рассказал Крикуненко.

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В то же время Эхо Москвы сообщает, что Шарина сих пор не получила никаких документов о задержании. По словам ее защитника Евгения Смирнова, что после задержания у директора библиотеки случились два гипертонических криза.

Помимо этого отмечается, что в Москве приняли решение о расформировании Библиотеки украинской литературы - она превратится в филиал Московского дома национальностей. "И не нужно искать подоплеку", - заявил представитель мэрии Москвы.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2011 года Сокуров на пресс-конференции в Москве требовал переформатировать Библиотеку украинской литературы в Библиотеку литературы стран СНГ.

28 октября Библиотеку украинской литературы в Москве заблокировал ОМОН.

Шарина сообщила, что обыск прошел и у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них издание, посвященное Голодомору 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также изъяты оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и в абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов. Как подчеркнула Шарина, изъят также детский журнал "Барвинок", поскольку там "увидели флаг "Правого сектора".

29 октября в Следственном комитете РФ заявили, что намерены ходатайствовать об аресте Шариной за «возбуждение национальной ненависти и вражды».