Усенко-Черная объявила голодовку, требуя своего увольнения из ЦИК

Об этом она заявила сегодня, сообщает "Украинская правда".

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"На сегодня сложилась ситуация, когда общество, политикум не воспринимает действующий состав ЦИК. Несмотря на то, что в законодательстве содержатся нормы, которые позволяют членам ЦИК продолжать обязанности и обязывают членов комиссии продолжать выполнять свои полномочия", - сказала Усенко-Черная.

По ее словам, некоторые народные депутаты требуют отставки членов ЦИК и даже угрожают ее членам физической расправой. Замглавы отметила, что попала в больницу "Феофания" после давления на нее, и пока президент и Верховная Рада не примут решения о ротации членов ЦИК, будет голодать.

"Я не могу как член ЦИК просто прекратить выполнять свои полномочия. Потому что мне грозит уголовная ответственность за служебную халатность. Освободить меня от исполнения полномочий члена ЦИК может только Рада, приняв соответствующее решение", - отмечает Усенко-Черная.

"Меня очень просили уйти из ЦИК, все что я могу сделать - поставить условие освободить меня от этих обязанностей. Другого выхода нет", - заключила член ЦИК.

Как сообщалось, коалиция намерена провести кадровые перестановки в ЦИК в течение месяца.