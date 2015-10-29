Коалиция так и не смогла договориться по выборам в Мариуполе и Красноармейске - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в комментарии журналистам.

"Нет согласия коалиции относительно законопроекта, который был предложен нашей фракцией, и нет других предложений, которые согласовывались бы с Конституцией", - отметил он.

При этом он добавил, что позиция фракции "Самопомич" не сформулирована и не нашла своего отражения в законопроекте, по поводу которого могла бы вестись дискуссия.

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Кононенко отметил, что для принятия решения по проведению выборов в Мариуполе и Красноармейске 15 ноября в парламенте найдется 226 голосов. В то же время он подчеркнул, что фракция «БПП» хочет, чтобы было консолидированное решение коалиции, то есть, чтобы не было голосования за пределами коалиции, то есть при участии "Оппозиционного блока".

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2015 года территориальные избирательные комиссии Мариуполя и Красноармейска отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за их повреждения, а также ошибки в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.

Совет коалиции провел уже несколько заседаний относительно назначения выборов в Мариуполе и Красноармейске, однако договориться так и не смог.