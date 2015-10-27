Две фракции хотят выборов в Мариуполе и Красноармейске "буквально в первых числах" 2016 года

Об этом заявил член фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, пишет Украинская правда.

Он подчеркнул, что по сценарию, который отстаивают "Батькивщина" и "Самопомич", выборы должны состояться в начале следующего года.

"В следующем году, но буквально в первых числах, это не принципиально, они состоятся 25 декабря или 5 января", - сказал Власенко.

"При этом мы за то, чтобы запустить новую процедуру новых выборов", - подчеркнул он.

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"Наши коллеги настаивают на позициях, которые не подлежат законам, мотивируя это политической целесообразностью. Разница в том, что наши коллеги предлагают разорвать избирательный процесс и объявить 15 ноября днем голосования на выборах 25 октября, что является непонятным и алогичным", - отметил он.

"Мы не можем провести агитацию, создать комиссию, а выборы провести через год. Мы за то, чтобы эти выборы, которые не состоялись в Мариуполе и Красноармейске признать несостоявшимися. Возможно для этого нужно поправить закон", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 26 октября Совет коалиции не смог договориться относительно выборов в Мариуполе и Красноармейске.