Турчинов об изъятии книг в Библиотеке украинской литературы в Москве: РФ копирует политику нацистской Германии

Как сообщили УНИАН в СНБО, по словам Турчинова, "самой распространенной иллюстрацией времена существования нацистской Германии стали горящие свалки изъятых книг, которые не вписывались в их античеловеческую идеологию. Сегодня колесо истории сделало очередной оборот на 360 градусов, и в Москве арестовали директора украинской библиотеки. В библиотеке изымают книги по истории Украины и информационные материалы о нашем государстве".

Он подчеркнул, что "российский режим во всем копирует Гитлера: начиная с агрессивных посягательств на чужую территорию, уничтожение любого оппозиционного сопротивления и инакомыслия внутри страны, тотального промывания мозгов миллионам граждан и завершая уничтожением украинских книг и любых упоминаний о нашей национальной идентичности, нашей истории и искривлением любой правдивой информации об Украине".

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Турчинов считает, что такие действия российской власти говорят "о страхе, животном страхе потерять власть и паническом страхе перед Украиной. Они нас боятся, потому что не способны победить, потому что фактом самого существования независимой Украины мы каждый день вбиваем гвозди в гроб российского имперского реваншизма, разрушая все попытки возрождения кровавой российской империи".

Как сообщал УНИАН, в рамках расследования уголовного дела в библиотеке, расположенной на улице Трифоновской в Москве, следователями главного следственного управления совместно с оперативными службами проведен обыск, во время которого изъято печатную продукцию, содержащую призывы к антироссийской и антирусской пропаганде.