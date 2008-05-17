Луценко: Ющенко хочет, чтобы Киев стал Сталинградом для Тимошенко

Премьер-министр Юлия Тимошенко должна потерпеть сокрушительное поражение на внеочередных выборах в Киеве. Такое заявление, по словам лидера «Народной самообороны», министра внутренних дел Юрия Луценко, сделал Виктор Ющенко на заседании в секретариате президента.

«Недавно в секретариате президента состоялось совещание представителей фракции «НУ–НС», на котором Виктор Андреевич открыто заявил, что Киев должен стать Сталинградом для Тимошенко, и здесь премьеру предстоит потерпеть сокрушительное поражение», — сказал Луценко в комментарии «Зеркалу недели».

По словам министра внутренних дел, президент настаивает на том, что фракция «НУ–НС» в будущем горсовете создаст коалицию с победителями выборов в Киевраду, но ни в кем случае не с Блоком Юлии Тимошенко.

Сам Луценко выразил резкое несогласие с подобной позицией главы государства.

«Президент совершенно четко дал понять, что фракция будет создавать коалицию в Киевраде только с той политической силой, которую поддержит громада. И этой силой ни в коей мере не будет БЮТ. Однако ни для меня, ни для членов моего списка такие условия президента неприемлемы», — сообщил он.