Киевский теризбирком принял первые протоколы с результатами голосования за мэра и депутатов Киевсовета

Как передает корреспондент УНИАН, первой привезла свою избирательную документацию Печерская районная территориальная избирательная комиссия.

Согласно данным протокола о результатах голосования в районе за мэра, из общего количества избирателей, которые приняли участие в голосовании – 36 тыс. 326, за кандидата-действующего мэра столицы Виталия Кличко свои голоса отдали 13 тыс 640, за ним следуют: Сергей Гусовский – 3 тыс. 851, Владимир Бондаренко – 2 тыс. 523, Борислав Береза – 2 тыс. 612, Александр Омельченко – 2 тыс. 427, Александр Пузанов – 2 тыс. 152. У остальных кандидатов меньше голосов.

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Согласно протоколов пяти округов в районе по голосованию за депутатов Киевсовета 5-процентный барьер преодолевают:

в округе №71 - Блок Петра Порошенко «Солидарность» (22,7412%), «Самопомощь» (16,1043%), ВО «Батькивщина» (9,1746%), «Оппозиционный блок» (8,4356%), партия «Демократический альянс» (8,0870%), ВО «Свобода» (7,9336%);

в округе №72 - БПП «Солидарность» (32,5446%), «Самопомощь» (12,9627%), «Оппозиционный блок» (7,3305%), ВО «Батькивщина» (7,0257%), ВО «Свобода» (6,9386%), партия «Демократический альянс» (6,9386%);

в округе №73 – БПП «Солидарность» (20,8297%), «Самопомощь» (14,4978%), ВО «Батькивщина» (7,7001%), ВО «Свобода» (6,3755%), партия «Демократический альянс» (6,1572%); «Оппозиционный блок» (6,0300%), «Единство» (5,0655%);

в округе №74 – «Единство» (24,3971%), БПП «Солидарность» (16,2102%), «Самопомощь» (12,5335%), партия «Демократический альянс» (5,8648%), ВО «Батькивщина» (5,8500%), ВО «Свобода» (5,7011%);

в округе №75 –БПП «Солидарность» (36,2380%), «Самопомощь» (12,2103%), ВО «Батькивщина» (6,7760%), «Оппозиционный блок» (6,6947%), «Свобода» (6,5727%), партия «Демократический альянс» (6,3152%).

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Отметим, что Печерский теризбирком привез сдавать свои протоколы около 2.30 ночи.

Ожидается, что завтра утром еще два района столицы привезут в КГТИК свою избирательную документацию с официальными подсчетами голосов. Относительно остальных районов пока отсутствует информация, когда они будут сдавать свои протоколы.

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Как сообщал УНИАН, выборы депутатов Киевсовета проходили в 120-ти округах, которые размещены в 10 районах столицы. Победители выборов в Киевсовет будут установлены Киевской городской территориальной избирательной комиссией по результатам обработки протоколов всех районов.