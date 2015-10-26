Взрыв в мечети в Саудовской Аравии: двое погибших

Как передает BBC, взрыв произошел во время вечерней молитвы и его устроил смертник. Другие детали инцидента пока неизвестны.

Читайте такжеИсламское государство взяло ответственность за взрыв в Саудовской Аравии

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок.

В этом году в Саудовской Аравии произошло несколько нападений на мечети, ответственность за которые брала на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Читайте такжеВласти Кувейта заявили, что смертник прилетел из Саудовской Аравии

Основными целями нападений становились представители шиитского меньшинства в Саудовской Аравии. В округе Наджран проживает много представителей шиитского направления в исламе.

В августе боевики ИГ взяли на себя ответственность за нападение смертника на мечеть в Саудовской Аравии, в результате которого погибли 15 человек.