БДИПЧ/ОБСЕ: местные выборы в Украине соответствуют демократическим стандартам
Миссия Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) заявляет, что местные выборы в Украине соответствуют демократическим стандартам, но необходимо совершенствовать избирательное законодательство.
Как передает корреспондент УНИАН, предварительные выводы по результатам местных выборов в Украине представила глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Тана де Зулуэта.
В частности, она отметила, что местные выборы очень важны и в некотором смысле является тестом для поддержания позитивных стандартов, которые были достигнуты во время предыдущих президентских и парламентских выборов в 2014 году.
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"В этом отношении можно сказать, опираясь на наше наблюдение, что выборы были хорошо организованы и в целом избирательная кампания продемонстрировала приверженность демократическим процессам", - сказала де Зулуэта.
Также она обратила внимание на сложности в существующем избирательном законодательстве и на доминирование в избирательном процессе мощных групп, которые имели больше возможностей проводить рекламную кампанию.
"Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования процесса выборов", - отметила глава миссии.
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