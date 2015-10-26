БДИПЧ/ОБСЕ: местные выборы в Украине соответствуют демократическим стандартам

Как передает корреспондент УНИАН, предварительные выводы по результатам местных выборов в Украине представила глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ Тана де Зулуэта.

В частности, она отметила, что местные выборы очень важны и в некотором смысле является тестом для поддержания позитивных стандартов, которые были достигнуты во время предыдущих президентских и парламентских выборов в 2014 году.

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"В этом отношении можно сказать, опираясь на наше наблюдение, что выборы были хорошо организованы и в целом избирательная кампания продемонстрировала приверженность демократическим процессам", - сказала де Зулуэта.

Также она обратила внимание на сложности в существующем избирательном законодательстве и на доминирование в избирательном процессе мощных групп, которые имели больше возможностей проводить рекламную кампанию.

"Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования процесса выборов", - отметила глава миссии.

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