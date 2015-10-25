В Красноармейске пропала печать теризбиркома

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В частности, согласно сообщению, в дежурную часть Красноармейского городского отдела милиции поступило сообщение от председателя территориальной избирательной комиссии с просьбой прислать наряд милиции для урегулирования сложностей в работе Красноармейской территориальной избирательной комиссии.

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«Выездом следственно-оперативной группы установлено, что члены комиссии и председатель не могут найти печать», - говорится в сообщении. Следователем Красноармейского горотдела принято соответствующее заявление от председателя территориальной избирательной комиссии.

На данный момент правоохранители проводят первоочередные следственные действия - осматривают помещения, опрашивают членов комиссии.

Общественный порядок не нарушен.

Как сообщалось, Красноармейская территориальная избирательная комиссия в Донецкой области приняла решение, что местные выборы 25 октября в Красноармейске не состоятся в связи с невозможностью использовать бюллетени, которые изготовлены в частной типографии.

Красноармейская избирательная комиссия решила не передавать бюллетени на избирательные участки и признать, что с использованием их не может проводиться голосование на выборах депутатов Красноармейского городского совета и городского головы.

В то же время Центральная избирательная комиссия сегодня во второй половине дня отменила решение Красноармейской городской избирательной комиссии и обязала ее немедленно передать бюллетени участковым избирательным комиссиям и организовать голосование в Красноармейске.

ЦИК также обязала Донецкую военно-гражданскую администрацию, Красноармейский городской совет, Красноармейскую городскую избирательную комиссию сообщить жителей города о возможности принять участие в местных выборах.