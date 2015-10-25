ЦИК обязала избирком Красноармейска немедленно провести выборы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

За соответствующее постановление проголосовали 12 членов ЦИК, 1 - воздержался.

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Своим постановлением ЦИК отменил решение Красноармейской городской избирательной комиссии от 25 октября "О возможности использования изготовленных ФЛП Городецкая избирательных бюллетеней для голосования" в части непередачи полученных ТИК избирательных бюллетеней УИК и признании их такими, которые не могут быть использованы.

ЦИК также обязала Донецкую военно-гражданскую администрацию, Красноармейский горсовет и Красноармейскую городскую избирательную комиссию уведомить жителей города о возможности реализовать свое избирательное право на местных выборах.

Своим постановлением ЦИК также обратила внимание Красноармейской городской избирательной комиссии и соответствующих УИК на необходимость неуклонно соблюдать требования избирательного законодательства и обеспечения реализации избирательных прав субъектов избирательного процесса, за препятствование которым установлена уголовная ответственность.

Как сообщалось, избирательные участки в Красноармейске не открылись. Территориальная избирательная комиссия приняла решение, что местные выборы в Красноармейске не состоятся в связи с невозможностью использовать бюллетени, которые изготовлены на ФЛП Городецкая.

Красноармейская городская избирательная комиссия решила не передавать бюллетени на избирательные участки и признать их такими, с использованием которых не может проводиться голосование на выборах депутатов Красноармейского городского совета, так и городского головы.

В то же время председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский заявил, что нет никаких оснований для того, чтобы не передавать напечатанные избирательные бюллетени избирательным комиссиям в Красноармейске в течение сегодняшнего дня.

“Там нет никаких препятствий для передачи избирательных бюллетеней. Решение суда, которое члены комиссии приняли в качестве обоснования непередачи бюллетеней, не вступило в силу. Оно будет обжаловано, и я уверен, что сегодня оно будет отменено судом высшей инстанции”, - отметил Охендовский.

В ночь на 25 октября Донецкий областной административный суд, который сейчас находится в Славянске, признал недействительным решение Красноармейской городской территориальной избирательной комиссии о выборе типографии в Краматорске для печати бюллетеней.