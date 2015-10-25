В Волынской области в ряде участков зафиксированы агитматериалы и "черный пиар" – наблюдатели

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Волынской области.

Во время утреннего заседания избирательной комиссии в селе Хоцунь Любешевского района зафиксировано отсутствие бюллетеней в помещении УИК. Выяснилось, что документация хранилась в сейфе, в помещении сельского совета и была перемещена на участок в присутствии наблюдателей и правоохранителей.

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В селе Язавне Ратновского района наблюдатель зафиксировал лишь три стационарных избирательных ящика, тогда как, согласно закону, предусмотрено минимальное количество – четыре.

"На избирательном участке, что в селе Сырники Луцкого района, наблюдатель Гражданской сети ОПОРА зафиксировал агитационный плакат, от кандидата в депутаты Волынского областного совета от одного из партийных областных представительств", - говорится в сообщении.

Кроме того, на одном из избирательных участков Луцка зафиксированы информационные материалы от одного из кандидатов в депутаты Волынского областного и Луцкого городского советов. Кроме того, неподалеку от этого избирательного участка неизвестные распространяли агитационные материалы с элементами "черного пиара" против одной из политических партий.

Сейчас правоохранители проводят проверку по этим фактам.