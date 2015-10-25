Во Львове бездомные могут проголосовать на выборах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, бездомные, которые состоят на учете в львовском Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц, который ведет первичный учет бездомных граждан, выдает удостоверение о взятии на учет и временную регистрацию будут иметь право проголосовать.

"Наши подопечные смогут проголосовать на избирательном округе, к которому по адресу расположения принадлежит Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц. По состоянию на сегодняшний день, мы уже получили для бездомных приглашение принять участие в волеизъявлении", - отметил и.о. директора Центра учета и ночного пребывания бездомных лиц Александр Бородин.

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Справка УНИАН. В Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц Львова зарегистрировано более 2 тысяч человек.

Центр учета - единственное государственное учреждение во Львове, которое осуществляет социальное обслуживание бездомных. Все услуги работниками заведения предоставляются индивидуально и конфиденциально.