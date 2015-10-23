Руководство ЦИК обвиняют в нарушениях избирательного процесса - заявление партии УКРОП

Об этом говорится в заявлении УКРОПа, обнародованном на сайте партии.

«Мы, граждане и патриоты Украины, требуем немедленной отставки председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского и принятия решительных мер для проведения законных, прозрачных и честных выборов в местные советы 25 октября», – говорится в документе.

В УКРОПе уверены, что дальнейшее пребывание на должности главы ЦИК Михаила Охендовского является прямой угрозой прозрачности выборов, а значит – и легитимности избранной на них власти. В партии напомнили, что Охендовский вошел в ЦИК по квоте Партии регионов, и занимает свою должность, несмотря на то, что он причастен к многочисленным нарушениям избирательного процесса, а полномочия комиссии истекли более года назад.

«Но главное в том, что Охендовский и его подельники в территориальных избирательных комиссиях и сегодня продолжают порочную практику нарушений избирательного процесса и фальсификации выборов, знакомую нам со времен Януковича», – отмечают в партии.

"Особенно тревожная ситуация сложилась в Днепропетровске и Мариуполе, где местные комиссии задействуют весь арсенал нарушений законодательства о выборах. К примеру, в Днепропетровске городская избирательная комиссия была перенесена из помещения городского совета в помещение областного, которое полностью контролируется бывшими и действующими членами Партии регионов и высокопоставленными чиновниками режима Януковича. Кроме того, с существенными нарушениями были определены границы избирательных округов, а замена членов комиссий в Днепропетровске и Мариуполе происходит без учета мнения партий, которые их делегируют, и по фальшивым документам, что ЦИК не принимала во внимание", - говорится в заявлении.

По информации УКРОПа, «в ряде случаев эти документы доставлялись в ЦИК помощником народного депутата Украины Дмитрия Шпенова – члена «Оппозиционного блока», ближайшего соратника и личного юриста одного из лидеров этой партии Александра Вилкула».

Также в УКРОПе отмечают, что заказы на печать бюллетеней направляются в типографии, связанные со спонсорами «Оппозиционного блока».

«Реакция Центризбиркома на эти нарушения свидетельствует о преступной бездеятельности Михаила Охендовского и комиссии в целом. Государственный орган, который создан специально для того, чтобы обеспечивать прозрачность и законность процесса выборов, фактически покрывает вопиющие нарушения избирательного законодательства.

"Это заставляет нас подозревать несменяемого главу ЦИК в преступном сговоре с его бывшими коллегами по Партии регионов, которые выступают под брендом «Оппозиционного блока». Цель этого заговора понятна: фальсифицировать результаты местных выборов в восточных областях Украины, обеспечив незаконную «победу» реваншистских антиукраинских сил. А если фальсификация станет невозможной – сорвать избирательный процесс, лишив жителей восточных областей возможности получить обновленные органы местного самоуправления", – убеждены в партии.

«Мы призываем Президента Украины, Верховную Раду, правоохранительные и силовые органы остановить этот политический «договорняк», прекратить полномочия Охендовского, срок которого давно истек, и обеспечить прозрачный, открытый и честный избирательный процесс, гарантированный Конституцией Украины. До выборов осталось три дня. Именно они покажут, на чьей стороне высшие чиновники страны – на стороне народа Украины или недобитков режима Януковича», – отмечается в заявлении УКРОПа.

Обращение адресовано Президенту Украины Петру Порошенко, Председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману, Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, Министру внутренних дел Арсену Авакову, Председателю СБУ Василию Грицаку и Председателю Высшего совета юстиции Игорю Бенедесюку.