Парламент шантажирует Президента
Об этом заявил первый заместитель главы Секретариата
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что попытки парламента шантажировать его являются неконституционными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины заявил первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК.
«Президент отмечает, что попытка его шантажировать тем или иным образом, трактовать его правовую позицию – как главы государства и гаранта Конституции – со стороны тех или других представителей власти, даже если эта попытка диктуется формированием позиции (парламентского) большинства, является неконституционной, и Президент рассматривает это как шантаж», - заявил И.ВАСЮНИК.
Первый заместитель главы Секретариата также напомнил о позиции Президента, что тот после 25 июня – как и до этой даті – действовал и будет действовать исключительно в конституционном поле, и, как глава государства, рассматривает возможные принятие решений, исходя из того диалога, который происходит сегодня между политическими силами.
При этом И.ВАСЮНИК подчеркнул, что Президент отмечает свою бесспорную заинтересованность в продолжении такого диалога и будет стимулировать его продолжение. В этом контексте И.ВАСЮНИК напомнил, что Президент подтверждает свою инициативу провести широкий публичный круглый стол с политическими силами, а также с привлечением представителей общественности.
«К большому сожалению, новообразованная антикризисная коалиция решила общаться с Президентом методом совершенных действий, а это равнозначно шантажу: мы приняли решение – а институту Президента некуда деться. Это тупик, это путь в никуда», - в частности, сказал И.ВАСЮНИК.