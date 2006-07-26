Парламент шантажирует Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что попытки парламента шантажировать его являются неконституционными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента Украины заявил первый заместитель главы Секретариата Иван ВАСЮНИК.

«Президент отмечает, что попытка его шантажировать тем или иным образом, трактовать его правовую позицию – как главы государства и гаранта Конституции – со стороны тех или других представителей власти, даже если эта попытка диктуется формированием позиции (парламентского) большинства, является неконституционной, и Президент рассматривает это как шантаж», - заявил И.ВАСЮНИК.

Первый заместитель главы Секретариата также напомнил о позиции Президента, что тот после 25 июня – как и до этой даті – действовал и будет действовать исключительно в конституционном поле, и, как глава государства, рассматривает возможные принятие решений, исходя из того диалога, который происходит сегодня между политическими силами.

При этом И.ВАСЮНИК подчеркнул, что Президент отмечает свою бесспорную заинтересованность в продолжении такого диалога и будет стимулировать его продолжение. В этом контексте И.ВАСЮНИК напомнил, что Президент подтверждает свою инициативу провести широкий публичный круглый стол с политическими силами, а также с привлечением представителей общественности.

«К большому сожалению, новообразованная антикризисная коалиция решила общаться с Президентом методом совершенных действий, а это равнозначно шантажу: мы приняли решение – а институту Президента некуда деться. Это тупик, это путь в никуда», - в частности, сказал И.ВАСЮНИК.