Меркель: Закон о выборах на Донбассе нужно принять после согласования в рамках Контактной группы

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечает, что выборы во временно оккупированных районах Донбасса должны быть проведены по стандартам Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), но законодательная база этих выборов должна быть принята после согласования в рамках Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Берлине, который находится с рабочим визитом в ФРГ.

"Мы работаем над тем, чтобы территориальная целостность Украины была возвращена", - подчеркнула Меркель.

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Как отметила канцлер, выборы на всей территории Донбасса должны соответствовать критериям БДИПЧ/ОБСЕ.

"Вероятно, что выборы должны быть проведены по стандартам БДИПЧ, и в Трехсторонней контактной группе речь идет именно об этом. После того как это будет урегулировано, в дальнейшем можно создать соответствующее законодательство и только тогда можно провести выборы, но чрезвычайно важным шагом было то, что день выборов в Донецке и Луганске был передвинут, то есть, у нас с политической точки зрения есть время, чтобы у нас были проведены дальнейшие консультации", - подчеркнула Меркель.

Как сообщалось, президент Франции Франсуа Олланд после переговоров в «нормандском формате», которые состоялись 2 октября в Париже, заявил о договоренности о том, что для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса «будет принят отдельный закон».

6 октября главари «ЛНР» и «ДНР» перенесли запланированные на 18 октября и 1 ноября «местные выборы» на 2016 год.