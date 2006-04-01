Прокуратура Крыма занялась выборами

Прокуратура Крыма возбудила ряд уголовных дел по фактам нарушений избирательного законодательства в ходе выборов 26 марта, и виновные в фальсификации выборов понесут уголовную ответственность. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Как сообщили в пресс-службе, по результатам рассмотрения обращений участников избирательных гонок прокуратурой Крым возбуждены уголовные дела по факту нарушения конституционного права граждан избирать и быть избранными в представительские органы власти.

Так, 29 марта прокуратурой г. Симферополя по результатам рассмотрения обращения Центральной избирательной комиссии АРК о нарушении избирательного законодательства возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий должностных лиц территориальной избирательной комиссии. Указанные должностные лица принимали незаконные решения и ненадлежаще организовали избирательный процесс – не обеспечили выдачу бюллетеней для голосования на специальные избирательные участки. Вследствие этого свыше пяти тысяч избирателей не смогли использовать свое конституционное право избирать и быть избранными.

Кроме этого, прокурором Крыма 31 марта возбуждено уголовное дело по факту препятствования осуществлению избирательного права в ходе выборов 26 марта 2006 года депутатов Верховной Рады АРК и местных органов самоуправления, фальсификацию избирательных документов и фальсификацию итогов голосования.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки многочисленных обращений граждан, политических партий и блоков о нарушении избирательного законодательства.

Как отметили в пресс-службе, уголовные дела возбуждены по ч.3 ст.157 и ч.ч.2, 7 ст.158 Уголовного кодекса Украины.