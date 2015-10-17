Сакварелидзе: следователи установили новые масштабы незаконной деятельности одного из "бриллиантовых" прокуроров

Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель генерального прокурора - прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе, комментируя уголовное производство против экс-заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Читайте такжеСкандальный экс-прокурор Корниец уверяет, что изъятые бриллианты были мелкими и дешевыми

"Крышевание" обнаруженной нами схемы и вымогательство денег от представителей предприятия по добыче песка оказалось всего лишь «вершиной айсберга». В ходе проведения досудебного расследования стало очевидно, что масштаб и диапазон незаконной деятельности одного из фигурантов намного шире, чем изначально можно было предположить", - написал Сакварелидзе.

По его данным, сейчас начался процесс ознакомления подозреваемых и адвокатов с материалами производства. После этого следователи проведут серию повторных допросов с учетом всех обнаруженных обстоятельств, чтобы лучше понять позицию защиты.

"Далее мы откроем материалы досудебного расследования и ознакомим с ними сторону производства. В случае, если обвиняемая сторона не будет искусственно затягивать процесс ознакомления с материалами производства, есть все шансы, что оно будет передано в суд в кратчайшие сроки", - отметил Сакварелидзе.

Как сообщал УНИАН, Корниец и Шапакин были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около $500 тыс. и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн. 31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

16 июля генпрокурор Виктор Шокин уволил Шапакина и Корнийца из органов прокуратуры. 21 июля Апелляционный суд Киева сохранил Шапакину меру пресечения в виде ареста и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн. 1 октября адвокат Корнийца сообщил, что его подзащитный обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит признать его увольнение незаконным, восстановить в должности и обязать ГПУ выплатить ему среднемесячный заработок за время вынужденного прогула.