Скандальный прокурор Шапакин внес залог в 6,4 миллиона гривень и снова вышел из СИЗО (видео)

Он уже второй раз вносит за себя залог, сообщает ТСН.

Стоит отметить, что впервые суд назначил сумму в 3,2 млн грн, после чего 9 июля прокурор вышел из-под стражи.

После этого решение суда первой инстанции обжаловали в Апелляционном суде. Сторона обвинения требовала назначить залог в 30 млн грн, но суд избрал значительно меньшую сумму. Теперь Шапакин доплатил еще 3,2 миллиона до первой заставы, то есть ее сумма составила 6,4 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом уволил из органов прокуратуры подозреваемых во взяточничестве первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Корнийца и Шапакина задержали в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.