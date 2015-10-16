Наливайченко положительно относится к идее полной перезагрузки судейского корпуса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наливайченко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

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“Отношусь крайне положительно к перезагрузке... Судейская система должна быть полностью демонтирована, конкурсы (по набору на должности судей) должны быть открыты для украинских молодых юристов. И если общины этого требуют — выборность судей на местах в местные суды”, - сказал Наливайченко.