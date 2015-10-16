СНГ подтвердило свою востребованность после развала СССР - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

«Развитие тесного многопланового сотрудничества в рамках Содружества - неизменный приоритет внешней политики России. В будущем году нашей организации исполняется 25 лет, за это время она подтвердила свою востребованность в качестве представительного объединения на постсоветском пространстве», - сказал Путин.

По его словам, сегодня на страны «воздействует целый ряд негативных внешних факторов – падение цен на ряд наших основных экспортных товаров, неопределенность в мировой экономике, рост политической напряженности во многих регионах. Все эти моменты приводят к замедлению экономической активности в регионе».

«Совокупный ВВП стран Содружества в первом полугодии 2015 года снизился, также, как инвестиции в основной капитал. Товарооборот между нашими странами также просел. В этой ситуации необходимо продумать комплекс мер по снижению зависимости национальных экономик от внешних рынков и подумать об оживлении деловых связей внутри самого Содружества», - сказал Путин.

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В заседании приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Ислам Каримов, заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Сатлык Сатлыков, временный поверенный в делах Украины в Казахстане Юрий Лазебник, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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Следующее заседание Совета глав государств СНГ намечено провести 16 сентября 2016 года в Киргизии.