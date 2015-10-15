Корбан: Нужно законодательно обязать олигархов продать контрольные пакеты стратегических предприятий

Ситуацию нужно срочно исправлять путем проведения деолигархизации, заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» в Украине глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

Читайте также"УКРОП" призывает политические партии и экспертов присоединиться к "Хартии вольных городов"

«Исправить ситуацию легко – так это делалось в Германии и во Франции. Принимались законы, и людям давали срок, в течении которого они должны расстаться с контрольным пакетом. Их обязывали его продать, причем не тихонько, самому себе, в офшор, а публично. Если они этого не делают, включается процесс национализации. Но национализация – это не есть отъем», – рассказал политик.

По словамКорбана, с деолигархизациейсогласны его деловой партнёр и друг Игорь Коломойский,а также Ринат Ахметов.Лидер УКРОПа убежден, что богатые люди хотят жить в Украине, а рост сепаратистских настроений в Донецке начался, в частности, с того, что социальные стандарты не выдерживали никакой критики.

Геннадий Корбан говорит, что президент Украины Пётр Порошенко не знает, как проводить деолигархизацию, – «он просто произносит эти слова, потому что они популярны». В свою очередь Корбан конкретизировал схему возможной национализации: «Национализация – это когда государство пользуется первоочередным правом выкупа. И затем долю передает в управление большим фондам, при этом прибыль вся официально идет в госбюджет, за счет чего повышаются соцстандарты. И вот когда мы обсудили это с Коломойским, он сказал: «Я согласен, только эти правила должны быть одинаковы для всех».