Высший спецсуд рассматривает подсудность дела задержанных на Донбассе российских спецназовцев
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел начал заседание с определения подсудности рассмотрения уголовного производства по обвинению российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Как передает корреспондент УНИАН, судьей-докладчиком по делу определен судья Станислав Кравченко.
Справка УНИАН. 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.
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Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.
Матиос также сказал, что прокуратура будет просить у суда максимального наказания для российских спецназовцев.
29 сентября Голосеевский районный суд Киева принял решение о передаче дела об обвинении двух российских спецназовцев Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для определения подсудности уголовного производства.
Также суд принял решение при отсутствии других ходатайств меру пресечения Ерофееву и Александрову оставить без изменения - содержание под стражей до 21 ноября.