Высший спецсуд рассматривает подсудность дела задержанных на Донбассе российских спецназовцев

Как передает корреспондент УНИАН, судьей-докладчиком по делу определен судья Станислав Кравченко.

Справка УНИАН. 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

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Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

Матиос также сказал, что прокуратура будет просить у суда максимального наказания для российских спецназовцев.

29 сентября Голосеевский районный суд Киева принял решение о передаче дела об обвинении двух российских спецназовцев Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для определения подсудности уголовного производства.

Также суд принял решение при отсутствии других ходатайств меру пресечения Ерофееву и Александрову оставить без изменения - содержание под стражей до 21 ноября.