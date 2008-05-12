Сегодня суд рассмотрит иск Турчинова к Черновецкому

Сегодня в 16.30 в Печерском районном суде Киева (ул. Крещатик, 42-а) состоится предварительное слушание дела по иску первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА к председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, заместителю председателя КГГА Ирєне КИЛЬЧИЦКОЙ и ТРК «Киев» о защите чести и достоинства, деловой репутации, а также опровержении недостоверной информации.

Об этом УНИАН сообщили в Печерском райсуде.

После завершения слушания представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде адвокат Андрей ФЕДУР ответит на вопросы журналистов.