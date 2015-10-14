Внутренние процедуры ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС являются вопросом нацкомпетенции - спикер Могерини
В Европейском Союзе отмечают, что внутренние процедуры ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС странами-членами является вопросом национальной компетенции.
К моменту полной ратификации документа Соглашение применяется на временной основе - с 1 ноября 2014 года применяется его политическая часть, а с 1 января 2016 года начнется применение документа в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
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Так, в среду, в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН прокомментировала предстоящий референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС представитель Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини Майа Кочьянчич.
По ее словам, процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС "близится к завершению". В частности, уже 22 страны ЕС сообщили в Генеральный Секретариат Совета о ратификации.
"Мы понимаем, что в других государствах-членах этот процесс продолжается. Внутренние процедуры ратификации этого протокола является вопросом национальной компетенции", - пояснила она.
Вместе с тем, представитель указала на то, что соглашение об ассоциации в политической части уже применяется и будет применяться в экономической с 1 января 2016 года. "До ратификации всеми государствами-членами соответствующие части Соглашения об ассоциации уже частично применяются (с 1 ноября 2014 года), и с 1 января 2016 будет временно применяться торговая часть Соглашения между ЕС и Украиной", - напомнила Кочьянчич.