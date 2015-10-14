Запрет на въезд в РФ сестре Савченко выходит за рамки права и морали - МИД Украины

Об этом сообщает пресс-слуба ведомства.

"Запрет на въезд Вере Савченко как одному из ключевых свидетелей, заявленных защитой в деле ее сестры, является свидетельством заранее спланированных намерений Российской Федерации – провести расправу над невинной жертвой агрессивной политики Кремля Надеждой Савченко", - говорится в заявлении МИД.

"Такие действия российской стороны являются грубым и демонстративным нарушением процессуальных прав Веры Савченко и ее сестры Надежды и направлены на дальнейшее совершение давления на Надежду Савченко. Указанный шаг выходит за рамки права и морали и подтверждает заказной характер уголовного преследования незаконно удерживаемой в РФ Надежды Савченко", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Отмечается, что МИД Украины требует от российской стороны прекратить произвол в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и членов ее семьи, обеспечить немедленное освобождение Надежды Савченко и возвращения ее на Родину.

Как сообщал УНИАН, сестре незаконно удерживаемой в России украинской летчицы Надежды Савченко Вере запретили въезд на территорию Российской Федерации на 5 лет. Отмечается, что данное решение было инициативой ФСБ.