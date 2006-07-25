Если скинуться по 13.50, можно выбрать другой парламент

В Украине во время парламентской кампании-2006 расходы на одного избирателя составили 13,41 грн. против 4,36 грн. на парламентских выборах в 2002 году и 12,04 грн. – на президентских выборах в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такие цифры озвучил сегодня председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ на основе финансового отчета об использовании средств, выделенных на проведение выборов народных депутатов Украины.

«В 2006 году остаток неизрасходованных средств составил 115 млн. 577 тыс. грн. при предусмотренных бюджетом 631 млн. 234 тыс. горн.», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК объяснил экономию средств меньшим, чем планировалось, количеством избирательных участков, избирательных комиссий, а также сокращением количества информационных плакатов по субъектах избирательного процесса.

В частности, на изготовление информационных плакатов израсходовано 2 млн. 300 тыс. грн. (планировалось 4 млн. 100 тыс. грн.), избирательной документации – 12 млн. 200 тыс. грн. (16 млн. 872 тыс. грн.), изготовление избирательных урн и защитных пакетов – 7 млн. 900 тыс. грн. ( 8 млн. 950 тыс. грн.), на оплату услуг связи – 1 млн. 600 тыс. грн. (4 млн. 800 тыс. грн.), на организацию выборов на зарубежных избирательных участках – 1 млн. 63 тыс. грн. (8 млн. 100 тыс. грн.), на создание списков избирателей – 31 млн. 337 тыс. грн. (36 млн. 909 тыс. грн.).

По словам Я.ДАВЫДОВИЧА, расходы на оплату заработной платы членам окружных и участковых избирательных комиссий составили 370 млн. грн. или 84,7% от количества расходов на всю избирательную кампанию.

Удельный вес транспортных расходов составил 4%, услуг СМИ – 2,4%, избирательная документация – 1,9%, организация кабинок для голосования – 1,2%.

ЦИК сегодня на заседании рассмотрела финансовый отчет и направила его на рассмотрение в Счетную палату.