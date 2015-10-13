Депутаты уличили Иванющенко в финансировании террористов ЛНР

25 народных депутатов подписали обращение к руководителям Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Госфискальной службы относительно преступных схем бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко на одесском рынке 7-й километр. Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил парламентарий Андрей Левус и опубликовал снимки документа.

"Рынок, захваченный рейдерским способом, обеспечивает "семью" финансами, а также финансирует сепартизм. Иванющенко возглавил контрабанду в Одессе через морской порт. Затем ввезенные под его патронатом контрафактные товары реализовывались через 7-й километр. Фактически, безотходная сеть замкнутого цикла. В то же время торговцы рынка обложились непосильной мздой со стороны рэкета. Миллиарды денег идут мимо бюджета", - написал депутат.

Согласно тексту обращения, Иванющенко вынудил бывших собственников 7-го километра бесплатно передать доли в уставном капитале предприятия в пользу подконтрольных ему структур.

"По результатам заявления главы общественной организации Объединение организаций работодателей Одесской области Юрия Борщенко, сделанного им 15 июля 2015 года на брифинге в Верховной Раде Украины, в СБУ были переданы документы, подтверждающие перечисление рынком 7-й километр денежных средств компании террористической организации ЛНР", - говорится в документе.

Депутаты перечисляют ряд уголовных производств, расследование по которым ведет Генеральная прокуратура, и утверждают, что они касаются, в том числе, "захвата рынка, вывода его деятельности в тень, вымогательства денег у предпринимателей и финансирования терроризма путем перечисления денежных средств от имени рынка компаниям, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины и связаны с упомянутым выше бывшим депутатом Верховной Рады Юрием Иванющенко".

Напомним, в январе 2015 года Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, входившего в ближайшее окружение лишенного звания экс-президента Виктора Януковича и известного как Юра Енакиевский.