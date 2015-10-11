Президент предупредил, что в случае нарушения перемирия технику молниеносно вернут на позиции

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что украинская сторона технику и вооружение перемещает согласно специально продуманному плану, который позволяет быстро вернуть ее на позиции, если россияне и их наемники надумают нарушить перемирие.

Об этом он заявил в своем обращении к народу, которое транслировалось в воскресенье вечером.

"Мы наши технику и вооружение перемещаем согласно специальному, хорошо продуманному плану. Этот план позволяет молниеносно вернуть ее на позиции, если россияне и их наемники надумают нарушить перемирие. То, что мы умеем оперативно реагировать на подобные вызовы, мы уже демонстрировали не раз", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

«Мы начинаем отвода легкого вооружения. Обсуждены процедуру, и отвода должно начаться в сутки», - сказал тогда Порошенко.

По словам президента, отвод легкого вооружения продлится 41 день. Определена этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта.

«Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 мм, но и о танках и минометы. Это то, от чего несут наибольшие потери и будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня», - подчеркнул глава государства.