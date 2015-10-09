ЦИК досрочно прекратила полномочия трех территориальных избиркомов

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Как отмечается в сообщении, Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Харьковской областной избирательной комиссией, Мариупольской городской избирательной комиссией и Новораздольской городской избирательной комиссией Львовской области Конституции Украины и Закона Украины "О местных выборах".

Решением Комиссии досрочно прекращено полномочия всего их состава.

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Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия приняла решение досрочно прекратить полномочия всего состава Херсонского горизбиркома из-за невыполнения ею решения суда о регистрации кандидатом в мэры представителя партии «Наш край» Владимира Сальдо.