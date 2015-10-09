ЦИК досрочно прекратила полномочия трех территориальных избиркомов
Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел Председатель Комиссии Михаил Охендовский.
Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.
Как отмечается в сообщении, Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Харьковской областной избирательной комиссией, Мариупольской городской избирательной комиссией и Новораздольской городской избирательной комиссией Львовской области Конституции Украины и Закона Украины "О местных выборах".
Решением Комиссии досрочно прекращено полномочия всего их состава.
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Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия приняла решение досрочно прекратить полномочия всего состава Херсонского горизбиркома из-за невыполнения ею решения суда о регистрации кандидатом в мэры представителя партии «Наш край» Владимира Сальдо.