В Госдуме РФ считают, что Сирия для Европы важнее Украины

В Госдуме России заявляют, что события в Сирии важнее для Европы, чем кризис в Украине, который не является "общеевропейским".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на заседании рабочей группы по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых в Украине правовых актов.

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"На мой взгляд, наметилось серьезное изменение атмосферы вокруг Украины, связанное с двумя вещами. Совершено очевидно, что сирийский кризис серьезно приоритетный и для США, и для Европы", - сказал Пушков.

По его мнению, в глазах мира сирийский кризис оттеснил на второй план события в Украине.

"Ставки больше на Ближнем Востоке, чем в Украине. По сути, изображение украинского кризиса как общеевропейского - это абсолютно искусственная конструкция. Это узко региональный кризис, в который вовлечены украинское правительство, те, кто не согласны с его политикой на территории самой Украины, и Россия", - добавил Пушков.

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Он заявил, что ситуация в Украине никакой угрозы европейской безопасности не несет.

Пушков считает, что это искусственно использовалось для консолидации НАТО и антироссийских сил в США и Европе, которых не устраивает политика РФ и характер власти в России.

По его словам, дестабилизация ситуации в Сирии и регионе в целом привела к формированию дуги "мощного террористического формирования".

Он отметил, что после событий в Сирии и переговоров "нормандской четверки", которые "консолидировали политические процессы", интерес к Украине уменьшился.