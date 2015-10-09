Печерский суд разрешил Президенту использовать офшоры – нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, один из лидеров «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Виталий Куприй.

Депутат опубликовал постановление Печерского районного суда города Киева, в котором сказано, что его жалоба на отказ Генпрокуратуры Украины открывать уголовное производство по отмыванию денег Петром Порошенко и Игорем Кононенко в оффшорной компании Intraco Management LTD оставлена без рассмотрения.

«Теперь чиновники-коррупционеры могут спать спокойно. На примере Петра Порошенко стало понятно, что уклоняться от уплаты налогов, воровать государственные средства и вывозить их из Украины в офшоры можно безнаказанно. Ведь существующая «печерская» судебная практика позволяет это делать», – прокомментировал решение суда Виталий Куприй.

Как сообщалось, с 2012 по 2015 годы компания Intraco Management LTD осуществляла крупные платежи в валюте и получала на свои счета переводы в сотни тысяч евро со счетов других оффшорных компаний.

При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта Игоря Кононенко. Деньги с этих счетов попадали на счет дочери Кононенко, а также ими оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко.