Порошенко: Путин стремится к "глобальной нестабильности" - BBC

Об этом он заявил в интервью программе BBC Newsnight, передает BBC Украина.

"Я думаю, совершенно понятно, что он (президент Путин. - Ред.) хочет глобальной нестабильности, - сказал господин Порошнеко. - И ровно 18 месяцев назад, когда русские солдаты появились в Крыму, (...) и ровно 15 месяцев назад, когда российские солдаты появились на Донбассе, (...) и сейчас, когда они появились в Сирии, - цель одна и та же".

По словам украинского президента, Путин стремится "расшатать глобальный порядок безопасности из-за экономических проблем и утраты поддержки внутри страны.

Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте в Украине и присутствие своих кадровых военных на Донбассе.