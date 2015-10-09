Порошенко: Путин стремится к "глобальной нестабильности" - BBC
02:35, 09 октября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко обвинил российского президента Владимира Путина в стремлении "расшатать глобальный порядок безопасности".
Путин стремится "расшатать глобальный порядок безопасности" / фото: УНИАН
Об этом он заявил в интервью программе BBC Newsnight, передает BBC Украина.
"Я думаю, совершенно понятно, что он (президент Путин. - Ред.) хочет глобальной нестабильности, - сказал господин Порошнеко. - И ровно 18 месяцев назад, когда русские солдаты появились в Крыму, (...) и ровно 15 месяцев назад, когда российские солдаты появились на Донбассе, (...) и сейчас, когда они появились в Сирии, - цель одна и та же".
По словам украинского президента, Путин стремится "расшатать глобальный порядок безопасности из-за экономических проблем и утраты поддержки внутри страны.
Москва последовательно отрицает свое участие в конфликте в Украине и присутствие своих кадровых военных на Донбассе.
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