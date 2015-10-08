Польша начала обучение украинских военных инструкторов в рамках программы НАТО DEEP

Польша проводит обучение 30 инструкторов украинской армии, которые несут службу в структурах учебных центров Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-службу польского Министерства национальной обороны.

Как отмечается в сообщении, обучение, которое продлится до 6 ноября, проводится в Подофицерской школе сухопутных войск и в Учебном центре сухопутных войск в Познани.

«Во время учений украинцы узнают основы планирования и реализации учений, а также ведения связанной с этим документации. Пребывания украинских курсантов финансируется структурами НАТО и Министерством национальной обороны Польши», - отметил представитель министра обороны, полковник Яцек Соньта.

По его словам, участие Польши в обучении украинских инструкторов проходит в рамках программы НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Program) - для Украины. Эта программа, в которой участвует Польша, реализуется с 29 октября 2013 года и направлена на поддержку государств-партнеров Североатлантического альянса.

Читайте такжеМинобороны: Украина приняла участие в 7 многонациональных учениях, запланировано еще 4

«В программе по Украине Польша выполняет роль центрального государства. Среди 13 существующих программ DEEP, программа, посвященная Украине, является самой масштабной», - добавил Соньта.

Кроме Польши, в подготовке украинцев принимают участие представители военных структур Словакии, Чехии, Германии, США, Великобритании, Франции и Канады. Цель программы - приспособление военной подготовки Украины к стандартам НАТО.

Программа НАТО сотрудничества с украинскими военными учебными заведениями продолжается уже больше года. Польские инструкторы приезжают в Украину, а в польских военных вузах обучение и подготовку проходят украинские офицеры.