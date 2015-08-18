Минобороны отчиталось о "почти полной готовности" трех линий защитных сооружений в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом заявил советник министра обороны Украины Игорь Мельник.

"На строительство фортификационных сооружений государством было выделено более 850 миллионов гривень и консолидирован лучший опыт строителей. А волонтеры, как независимые наблюдатели, контролировали строительство и докладывали объективную информацию руководству государства. 600 километров фортификационных сооружений на востоке Украины были построены в кратчайшие сроки. Ни одна страна после Второй мировой войны не строила такие грандиозные оборонительные объекты менее чем за полгода. И все это — в условиях сложной экономической ситуации и боевых действий", - отметил он.

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Как отметили в ведомстве, к строительству сооружений приобщались 20 областей и 5 тысяч строителей. Во время испытаний фортификации выдержали огонь всех видов стрелкового оружия, гранатометов, минометов и тяжелой артиллерии.

Справка УНИАН. Строительство в Донецкой и Луганской областях на всех стратегически важных направлениях капитальных оборонительных сооружений, включающие систему блиндажей, окопов и укрытий для танков, БТР, минометов, зенитных установок, осуществлялось по решению правительства. На строительство 300 взводно-опорных пунктов правительство выделило регионам 850 млн грн.

После окончания работ все объекты будут переданы на баланс Министерства обороны Украины.